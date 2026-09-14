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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727833
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU 2.8-2.8мм цв. корп.:черный (DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM))
Видеокамера HIKVISION - это высокотехнологичное устройство для уличного видеонаблюдения, характеризующееся надежностью и превосходным качеством изображения. Камера выполнена в стильном черном купольном корпусе с высоким уровнем защиты IP67, что обеспечивает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и механическим повреждениям. Камера оснащена передовой матрицей на 8 мегапикселей, что позволяет ей снимать видео с разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкость и детализацию изображения.
Эта модель поддерживает работу в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает ее идеальной для использования в различных климатических условиях. Наличие цифрового WDR и функции день/ночь гарантируют высокую качество съемки в условиях переменного освещения и обеспечивают плавный переход между дневным и ночным режимами.
ИК подсветка с дальностью действия до 30 метров обеспечивает видимость даже в полной темноте. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что упрощает интеграцию в существующие системы видеонаблюдения. Для хранения видеозаписей предусмотрена поддержка карт памяти формата microSD объемом до 512 Гб, позволяя расширять объем хранимой информации при необходимости.
С HIKVISION вы получаете современное решение для эффективного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии, надежность и удобство эксплуатации.
Видеокамера HIKVISION - это высокотехнологичное устройство для уличного видеонаблюдения, характеризующееся надежностью и превосходным качеством изображения. Камера выполнена в стильном черном купольном корпусе с высоким уровнем защиты IP67, что обеспечивает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и механическим повреждениям. Камера оснащена передовой матрицей на 8 мегапикселей, что позволяет ей снимать видео с разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкость и детализацию изображения.
Эта модель поддерживает работу в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает ее идеальной для использования в различных климатических условиях. Наличие цифрового WDR и функции день/ночь гарантируют высокую качество съемки в условиях переменного освещения и обеспечивают плавный переход между дневным и ночным режимами.
ИК подсветка с дальностью действия до 30 метров обеспечивает видимость даже в полной темноте. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что упрощает интеграцию в существующие системы видеонаблюдения. Для хранения видеозаписей предусмотрена поддержка карт памяти формата microSD объемом до 512 Гб, позволяя расширять объем хранимой информации при необходимости.
С HIKVISION вы получаете современное решение для эффективного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии, надежность и удобство эксплуатации.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU 2.8-2.8мм цв. корп.:черный (DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU 2.8-2.8мм цв. корп.:черный (DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM))