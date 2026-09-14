Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокие технологии и современный дизайн. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, эта камера обеспечивает четкое разрешение 2688x1520 пикселей, что позволяет получить детализированные изображения и видео высокого качества. Благодаря встроенному микрофону возможна запись не только видео, но и звука, что расширяет возможности наблюдения. Корпус камеры выполнен в цилиндрической форме и окрашен в белый цвет, что придает ей элегантный внешний вид, и обладает степенью защиты IP67. Это означает, что устройство полностью защищено от пыли и влаги, что идеально подходит для эксплуатации на улице в любых погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Камера HIKVISION поддерживает хранения записей на карте памяти объемом до 512 ГБ, обеспечивая длительные периоды записи без необходимости частого обслуживания. Благодаря порту RJ-45 камера легко подключается к сети, обеспечивая стабильную передачу данных. ИК подсветка с дальностью до 40 м и функция день/ночь гарантируют высококачественное видео как при дневном, так и при ночном освещении. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает избежать проблем с освещенностью в сложных условиях освещения, обеспечивая отличную видимость объектов даже при резких контрастах света и тени. Эта уличная камера видеонаблюдения от бренда HIKVISION — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и многофункциональное решение для охраны своего имущества.
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