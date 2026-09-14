Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727829
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
256

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокие технологии и современный дизайн. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, эта камера обеспечивает четкое разрешение 2688x1520 пикселей, что позволяет получить детализированные изображения и видео высокого качества. Благодаря встроенному микрофону возможна запись не только видео, но и звука, что расширяет возможности наблюдения. Корпус камеры выполнен в цилиндрической форме и окрашен в белый цвет, что придает ей элегантный внешний вид, и обладает степенью защиты IP67. Это означает, что устройство полностью защищено от пыли и влаги, что идеально подходит для эксплуатации на улице в любых погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Камера HIKVISION поддерживает хранения записей на карте памяти объемом до 512 ГБ, обеспечивая длительные периоды записи без необходимости частого обслуживания. Благодаря порту RJ-45 камера легко подключается к сети, обеспечивая стабильную передачу данных. ИК подсветка с дальностью до 40 м и функция день/ночь гарантируют высококачественное видео как при дневном, так и при ночном освещении. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает избежать проблем с освещенностью в сложных условиях освещения, обеспечивая отличную видимость объектов даже при резких контрастах света и тени. Эта уличная камера видеонаблюдения от бренда HIKVISION — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и многофункциональное решение для охраны своего имущества.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокие технологии и современный дизайн. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, эта камера обеспечивает четкое разрешение 2688x1520 пикселей, что позволяет получить детализированные изображения и видео высокого качества. Благодаря встроенному микрофону возможна запись не только видео, но и звука, что расширяет возможности наблюдения. Корпус камеры выполнен в цилиндрической форме и окрашен в белый цвет, что придает ей элегантный внешний вид, и обладает степенью защиты IP67. Это означает, что устройство полностью защищено от пыли и влаги, что идеально подходит для эксплуатации на улице в любых погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Камера HIKVISION поддерживает хранения записей на карте памяти объемом до 512 ГБ, обеспечивая длительные периоды записи без необходимости частого обслуживания. Благодаря порту RJ-45 камера легко подключается к сети, обеспечивая стабильную передачу данных. ИК подсветка с дальностью до 40 м и функция день/ночь гарантируют высококачественное видео как при дневном, так и при ночном освещении. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает избежать проблем с освещенностью в сложных условиях освещения, обеспечивая отличную видимость объектов даже при резких контрастах света и тени. Эта уличная камера видеонаблюдения от бренда HIKVISION — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и многофункциональное решение для охраны своего имущества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...