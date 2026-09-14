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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727827
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Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
218

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

Уличная камера видеонаблюдения Ezviz — ваш надежный страж в любое время суток. Благодаря функции день/ночь и мощной ИК-подсветке на 10 метров, она выдаёт чёткое изображение даже в полной темноте. Разрешение 2304x1296 пикселей и 3-мегапиксельная матрица фиксируют важные детали, а цифровой WDR помогает избежать засветок и тёмных участков. Камера готова к работе даже в непростых условиях: она отлично функционирует при температурах от -10 до +45 °С. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее, что даёт полный контроль над ситуацией. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ обеспечивает длительное хранение записей прямо на устройстве. Белый корпус легко впишется в экстерьер. Камера оборудована Wi-Fi и портом RJ-45 — выбирайте удобный способ подключения. Ezviz — умный выбор для безопасности вашего дома или бизнеса на улице.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
шарообразная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная камера видеонаблюдения Ezviz — ваш надежный страж в любое время суток. Благодаря функции день/ночь и мощной ИК-подсветке на 10 метров, она выдаёт чёткое изображение даже в полной темноте. Разрешение 2304x1296 пикселей и 3-мегапиксельная матрица фиксируют важные детали, а цифровой WDR помогает избежать засветок и тёмных участков. Камера готова к работе даже в непростых условиях: она отлично функционирует при температурах от -10 до +45 °С. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее, что даёт полный контроль над ситуацией. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ обеспечивает длительное хранение записей прямо на устройстве. Белый корпус легко впишется в экстерьер. Камера оборудована Wi-Fi и портом RJ-45 — выбирайте удобный способ подключения. Ezviz — умный выбор для безопасности вашего дома или бизнеса на улице.
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Отзывы


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