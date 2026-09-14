Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727824
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
827

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

Уличная видеокамера Ezviz — надёжное решение для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях. Класс защиты IP65 позволяет ей уверенно работать под дождём, снегом и пылью. Прочная купольная конструкция надёжно защищает всё, что внутри. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -30 до +50 °С камера не подведёт ни зимой, ни летом. Поддержка Wi-Fi и порта RJ-45 делает подключение гибким — удобно выбрать подходящий способ для вашего объекта. Белаый корпус камеры незаметен на фасадах зданий и отлично впишется в любой экстерьер. Поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ позволяет хранить большой архив видеозаписей прямо на устройстве. Детализированная картинка в разрешении 1920?1080 пикселей с матрицей 3 МПикс. запечатлеет все детали. Ночная съёмка и цифровой WDR обеспечивают чёткое видео как днём, так и в сложных условиях освещения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера Ezviz — надёжное решение для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях. Класс защиты IP65 позволяет ей уверенно работать под дождём, снегом и пылью. Прочная купольная конструкция надёжно защищает всё, что внутри. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -30 до +50 °С камера не подведёт ни зимой, ни летом. Поддержка Wi-Fi и порта RJ-45 делает подключение гибким — удобно выбрать подходящий способ для вашего объекта. Белаый корпус камеры незаметен на фасадах зданий и отлично впишется в любой экстерьер. Поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ позволяет хранить большой архив видеозаписей прямо на устройстве. Детализированная картинка в разрешении 1920?1080 пикселей с матрицей 3 МПикс. запечатлеет все детали. Ночная съёмка и цифровой WDR обеспечивают чёткое видео как днём, так и в сложных условиях освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...