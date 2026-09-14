Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Видеокамера Ezviz — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и качественную сборку. Камера выполнена в белом купольном корпусе, который подходит для установки на фасадах и обеспечивает надежную защиту от погодных условий. Она рассчитана на работу при экстремальных температурах от -30 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в любых климатических условиях. Ezviz оснащена высокочувствительной матрицей с разрешением 3 МПикс., что позволяет записывать видео с разрешением 2304x1296 пикселей. Камера поддерживает режим день/ночь, а встроенная ИК подсветка обеспечивает отличную видимость в условиях низкой освещенности. Для удобства хранения данных камера поддерживает карты памяти microSD с максимальным объемом до 256 ГБ. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, установка и подключение камеры значительно упрощаются, а функция цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает детализированное изображение в сложных условиях освещенности. Кроме того, в камере имеется встроенный микрофон, что позволяет осуществлять запись не только видео, но и аудио, предоставляя более полную информацию о происходящем на наблюдаемой территории. Видеокамера Ezviz — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для видеонаблюдения.
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