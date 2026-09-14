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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR)

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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727822
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Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR)

Видеокамера Ezviz — надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, обеспечивая эстетичное и незаметное внедрение в любой экстерьер. Устройство оснащено встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее вокруг. Поддержка Wi-Fi и сеть через порт RJ-45 обеспечивают гибкость в подключении и настройке системы. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое разрешение видеозаписей 1920x1080 пикселей. Встроенная ИК-подсветка и функция день/ночь гарантируют отличное качество съемки даже в темное время суток. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с сложными условиями освещения, улучшая качество изображения. Устройство совместимо с картами памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить значительные объемы информации локально. Степень защиты IP67 гарантирует высокую устойчивость камеры к пыли и влаге, делая ее идеальным выбором для эксплуатации в любых погодных условиях. Видеокамера Ezviz — это отличный выбор для вашей системы безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR)




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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ezviz — надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, обеспечивая эстетичное и незаметное внедрение в любой экстерьер. Устройство оснащено встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее вокруг. Поддержка Wi-Fi и сеть через порт RJ-45 обеспечивают гибкость в подключении и настройке системы. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое разрешение видеозаписей 1920x1080 пикселей. Встроенная ИК-подсветка и функция день/ночь гарантируют отличное качество съемки даже в темное время суток. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с сложными условиями освещения, улучшая качество изображения. Устройство совместимо с картами памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить значительные объемы информации локально. Степень защиты IP67 гарантирует высокую устойчивость камеры к пыли и влаге, делая ее идеальным выбором для эксплуатации в любых погодных условиях. Видеокамера Ezviz — это отличный выбор для вашей системы безопасности.
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Отзывы


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