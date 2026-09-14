Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Белая уличная видеокамера Ezviz — надёжная защита для любого сезона. Благодаря степени защиты IP67 она не боится дождя, пыли и экстремальных температур от -30 до +60 °C. Цилиндрический корпус лаконично впишется в любой экстерьер. Камера оснащена матрицей 5 МПикс. и выдаёт чёткое изображение с разрешением 2880x1620 пикселей — вы не упустите ни одной детали. Цифровой WDR поможет сохранить уверенную картинку даже при сложном освещении, а ИК-подсветка работает на расстоянии до 30 метров, обеспечивая видимость ночью. Встроенный Wi-Fi и порт RJ-45 дают гибкость в установке. Для хранения записей поддерживаются карты памяти microSD объёмом вплоть до 512 ГБ — хватит места даже для длительного архива.
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