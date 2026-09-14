Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592)
Видеокамера Tantos — надёжное решение для круглосуточного видеонаблюдения на улице. Высокое разрешение 5 МПикс. (2592х1944 пикс.) обеспечивает детализированное изображение — даже мелкие детали не ускользнут от вашего внимания. Благодаря цифровому WDR картинка остаётся чёткой при сложном освещении, а функция день/ночь и мощная ИК-подсветка до 35 метров позволяют видеть всё происходящее и при свете, и в полной темноте. Цилиндрический корпус с защитой IP66 не боится ни пыли, ни сильных ливней, а диапазон рабочих температур от -40 до +60?°C делает эту камеру настоящей универсалкой для любого времени года и климата. Удобное питание через PoE позволяет легко подключить устройство, минимизируя количество проводов. Встроенный микрофон фиксирует не только события, но и всё, что происходит вокруг. Яркий белый или строгий чёрный корпус впишется в любой экстерьер. Внушительный вес 7 кг добавляет уверенности в долговечности и устойчивости при установке.
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