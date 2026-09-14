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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-T020-P(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-T020-P(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-T020-P(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727790
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-T020-P(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch — надежное решение для вашего уличного видеонаблюдения. Прочный купольный корпус с высокой степенью защиты IP66 обеспечивает стабильную работу даже в сложных погодных условиях — от лютого мороза до палящего зноя (температурный диапазон от -40 до +60 °С). Камера передаёт чёткое изображение в Full HD разрешении 1920x1080 пикселей благодаря 2-мегапиксельной матрице, а цифровой WDR помогает получить более детализированную картинку при перепадах освещения. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать территорию ночью и в условиях плохой видимости. Функция день/ночь обеспечивает круглосуточную съёмку без перерывов. Видеокамера выполнена в лаконичном белом корпусе — легко впишется в экстерьер любого здания. Идеальное решение для надёжного уличного наблюдения в любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-T020-P(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — надежное решение для вашего уличного видеонаблюдения. Прочный купольный корпус с высокой степенью защиты IP66 обеспечивает стабильную работу даже в сложных погодных условиях — от лютого мороза до палящего зноя (температурный диапазон от -40 до +60 °С). Камера передаёт чёткое изображение в Full HD разрешении 1920x1080 пикселей благодаря 2-мегапиксельной матрице, а цифровой WDR помогает получить более детализированную картинку при перепадах освещения. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать территорию ночью и в условиях плохой видимости. Функция день/ночь обеспечивает круглосуточную съёмку без перерывов. Видеокамера выполнена в лаконичном белом корпусе — легко впишется в экстерьер любого здания. Идеальное решение для надёжного уличного наблюдения в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-T020-P(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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