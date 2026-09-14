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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 8
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727789
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для организации уличного видеонаблюдения благодаря своим высококачественным характеристикам и современному дизайну. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета и обладает степенью защиты IP66, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальной для использования в разнообразных погодных условиях. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, эта камера обеспечивает четкое разрешение 1920x1080 пикселей, что позволяет детализировать изображение и различать мелкие детали. Благодаря функции "День/ночь" и поддержке инфракрасной подсветки, камера уверенно работает в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Цифровая функция WDR (широкий динамический диапазон) дополнительно улучшает качество изображения при сложных условиях освещения, таких как контровое освещение или резкие перепады яркости. Устройство может работать при экстремальных температурах от -40 до +60 °С, что делает его практичным решением для любых климатических зон. Видеокамера не предусматривает поддержку карт памяти, что подразумевает использование внешних систем хранения данных. Легкий вес нетто в 0,15 кг обеспечивает удобство монтажа и установки без необходимости специальных креплений. Видеокамера HiWatch идеально подходит для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе передовые технологии и надежность бренда.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для организации уличного видеонаблюдения благодаря своим высококачественным характеристикам и современному дизайну. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета и обладает степенью защиты IP66, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальной для использования в разнообразных погодных условиях. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, эта камера обеспечивает четкое разрешение 1920x1080 пикселей, что позволяет детализировать изображение и различать мелкие детали. Благодаря функции "День/ночь" и поддержке инфракрасной подсветки, камера уверенно работает в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Цифровая функция WDR (широкий динамический диапазон) дополнительно улучшает качество изображения при сложных условиях освещения, таких как контровое освещение или резкие перепады яркости. Устройство может работать при экстремальных температурах от -40 до +60 °С, что делает его практичным решением для любых климатических зон. Видеокамера не предусматривает поддержку карт памяти, что подразумевает использование внешних систем хранения данных. Легкий вес нетто в 0,15 кг обеспечивает удобство монтажа и установки без необходимости специальных креплений. Видеокамера HiWatch идеально подходит для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе передовые технологии и надежность бренда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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