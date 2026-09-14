Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый
Купольная аналоговая камера видеонаблюдения HIWATCH DS-T503 А(B) предназначена для уличной установки. Проводное подключение, металлический корпус и крепление на стену или потолок позволяют использовать её в разных местах. Камера снимает с разрешением 2592 ? 1944 и использует матрицу Progressive Scan CMOS размером 1/2,7". Разрешение камеры составляет 5 Мп, а скорость передачи видео достигает 25 кадр/с. Фиксированный объектив 3,6 мм формирует угол обзора до 85.5°. ИК-подсветка обеспечивает ночную съёмку на расстоянии до 20 м. Режим день/ночь переключает камеру между соответствующими сценариями работы. Компенсация засветки и цифровое шумоподавление 2D DNR помогают обрабатывать изображение при сложном освещении. Камера рассчитана на уличную эксплуатацию и имеет степень защиты IP67. Металлический корпус защищает конструкцию, а рабочая температура составляет от ?40 до +60 °C. Допустимая рабочая влажность достигает 90 %. Камера подключается проводным способом и поддерживает формат HD-TVI. Для работы требуется питание DC 12 В, потребляемая мощность составляет 5 Вт. Управление усилением и автоматическая настройка баланса белого выполняются средствами камеры.
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