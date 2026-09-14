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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727785
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
158

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch — это высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее надежную защиту и высокое качество изображения в любых условиях. Благодаря степени защиты IP66, эта камера устойчива к пыли и водяным струям, что делает ее идеальной для установки на открытом воздухе. Ее белый цилиндрический корпус гармонично вписывается в любую архитектурную среду. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 мегапикселей, что позволяет получать изображение с разрешением 2944х1656 пикселей. Наличие цифрового WDR (широкий динамический диапазон) обеспечивает чёткое изображение даже при сложном освещении. Для круглосуточного наблюдения предусмотрена функция день/ночь, а встроенная ИК подсветка гарантирует чёткую видимость в темноте. Рабочий температурный диапазон камеры составляет от -40 до +60 °C, что позволяет использовать её в различных климатических условиях. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера имеет встроенный микрофон, что расширяет возможности наблюдения за счет записи звука. С весом всего 0,26 кг, её установка не вызовет затруднений. Видеокамера HiWatch — это современное и надежное решение для обеспечения безопасности вашего объекта в любое время года и при любых погодных условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее надежную защиту и высокое качество изображения в любых условиях. Благодаря степени защиты IP66, эта камера устойчива к пыли и водяным струям, что делает ее идеальной для установки на открытом воздухе. Ее белый цилиндрический корпус гармонично вписывается в любую архитектурную среду. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 мегапикселей, что позволяет получать изображение с разрешением 2944х1656 пикселей. Наличие цифрового WDR (широкий динамический диапазон) обеспечивает чёткое изображение даже при сложном освещении. Для круглосуточного наблюдения предусмотрена функция день/ночь, а встроенная ИК подсветка гарантирует чёткую видимость в темноте. Рабочий температурный диапазон камеры составляет от -40 до +60 °C, что позволяет использовать её в различных климатических условиях. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера имеет встроенный микрофон, что расширяет возможности наблюдения за счет записи звука. С весом всего 0,26 кг, её установка не вызовет затруднений. Видеокамера HiWatch — это современное и надежное решение для обеспечения безопасности вашего объекта в любое время года и при любых погодных условиях.
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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