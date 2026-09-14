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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727784
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Вес, г.
351

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.

Видеокамера HiWatch – это надежное и высокотехнологичное устройство для видеонаблюдения, специально разработанное для уличного использования. Благодаря цилиндрическому корпусу белого цвета, камера не только обладает стильным внешним видом, но и обеспечивает защиту по стандарту IP66, что гарантирует полную пыле- и влагозащиту. Это делает камеру идеальной для эксплуатации в любых погодных условиях, включая суровые зимние морозы с минимальной рабочей температурой до -40 °C и жаркие летние дни с максимальной температурой до +60 °C. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 Мегапикселей, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с разрешением 2944х1656 пикселей. Для обеспечения качественной съемки в условиях недостаточной освещенности предусмотрена функция день/ночь и мощная инфракрасная подсветка, что позволяет вести надежное наблюдение круглосуточно. С весом всего 0,26 кг, камера HiWatch легко монтируется и не требует сложной установки. Это отличный выбор для тех, кто ищет прибор, сочетающий в себе высокую производительность, долговечность и эстетичный дизайн для системы безопасности на открытом воздухе.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное и высокотехнологичное устройство для видеонаблюдения, специально разработанное для уличного использования. Благодаря цилиндрическому корпусу белого цвета, камера не только обладает стильным внешним видом, но и обеспечивает защиту по стандарту IP66, что гарантирует полную пыле- и влагозащиту. Это делает камеру идеальной для эксплуатации в любых погодных условиях, включая суровые зимние морозы с минимальной рабочей температурой до -40 °C и жаркие летние дни с максимальной температурой до +60 °C. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 Мегапикселей, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с разрешением 2944х1656 пикселей. Для обеспечения качественной съемки в условиях недостаточной освещенности предусмотрена функция день/ночь и мощная инфракрасная подсветка, что позволяет вести надежное наблюдение круглосуточно. С весом всего 0,26 кг, камера HiWatch легко монтируется и не требует сложной установки. Это отличный выбор для тех, кто ищет прибор, сочетающий в себе высокую производительность, долговечность и эстетичный дизайн для системы безопасности на открытом воздухе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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