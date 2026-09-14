Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.
Видеокамера HiWatch – это надежное и высокотехнологичное устройство для видеонаблюдения, специально разработанное для уличного использования. Благодаря цилиндрическому корпусу белого цвета, камера не только обладает стильным внешним видом, но и обеспечивает защиту по стандарту IP66, что гарантирует полную пыле- и влагозащиту. Это делает камеру идеальной для эксплуатации в любых погодных условиях, включая суровые зимние морозы с минимальной рабочей температурой до -40 °C и жаркие летние дни с максимальной температурой до +60 °C. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 Мегапикселей, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с разрешением 2944х1656 пикселей. Для обеспечения качественной съемки в условиях недостаточной освещенности предусмотрена функция день/ночь и мощная инфракрасная подсветка, что позволяет вести надежное наблюдение круглосуточно. С весом всего 0,26 кг, камера HiWatch легко монтируется и не требует сложной установки. Это отличный выбор для тех, кто ищет прибор, сочетающий в себе высокую производительность, долговечность и эстетичный дизайн для системы безопасности на открытом воздухе.
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