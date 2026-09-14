Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU)
Представляем уличную камеру видеонаблюдения Xiaomi, которая сочетает в себе высокую производительность и надежность для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Эта камера оснащена 3-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей кристально чистое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей, что позволяет хорошо различать даже самые мелкие детали. С микрофоном, встроенным в устройство, можно не только видеть, но и слышать, что происходит на охраняемой территории. Благодаря функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, камера способна записывать качественное видео даже в полной темноте, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Корпус устройства выполнен в современном белом цвете и имеет цилиндрическую форму. С учетом степени защиты IP66, камера устойчива к воздействию влаги и пыли, что делает ее идеальной для уличной установки. Диапазон рабочей температуры от -30 до +60 °С позволяет камере функционировать в самых разнообразных климатических условиях. Камера поддерживает Wi-Fi подключение, предоставляя удобные возможности для удаленного доступа и управления. Вы можете хранить большие объемы видео данных благодаря поддержке карт памяти объемом до 256 ГБ. С весом всего 0,249 кг, эта уличная камера видеонаблюдения от Xiaomi станет надежным стражем вашей безопасности, сочетая в себе передовые технологии и элегантный дизайн.
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