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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 16
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 17
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 18
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 17
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 18
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727739
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
914

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL)

Уличная видеокамера Xiaomi — это надежное и высокопроизводительное устройство для видеонаблюдения, обеспечивающее безопасность вашего дома или бизнеса. Вытянутый купольный корпус белого цвета с высокой степенью защиты IP66 эффективно противостоит воздействию пыли и влаги, что позволяет устанавливать камеру на улице в любых климатических условиях. Она способна работать при экстремальных температурах от -30 до +60 °С, гарантируя стабильную работу в течение всего года. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высококачественное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Функция WDR (аппаратный широкий динамический диапазон) позволяет улавливать детали даже в условиях сложного освещения. Наличие функции день/ночь обеспечивает четкость видео как в дневное, так и в ночное время. Благодаря встроенному микрофону, устройство способно записывать не только видео, но и звук, что открывает дополнительные возможности для мониторинга. Поддержка Wi-Fi позволяет легко интегрировать камеру в вашу существующую систему безопасности без лишних сложностей с прокладкой проводов. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает хранение большого объема записанных данных. Это позволяет обеспечить длительный срок автономного мониторинга без необходимости частого копирования данных. Эта видеокамера от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто ищет надежное, функциональное и простое в установке устройство видеонаблюдения, сочетающее в себе современные технологии и передовые функции.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера Xiaomi — это надежное и высокопроизводительное устройство для видеонаблюдения, обеспечивающее безопасность вашего дома или бизнеса. Вытянутый купольный корпус белого цвета с высокой степенью защиты IP66 эффективно противостоит воздействию пыли и влаги, что позволяет устанавливать камеру на улице в любых климатических условиях. Она способна работать при экстремальных температурах от -30 до +60 °С, гарантируя стабильную работу в течение всего года. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высококачественное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Функция WDR (аппаратный широкий динамический диапазон) позволяет улавливать детали даже в условиях сложного освещения. Наличие функции день/ночь обеспечивает четкость видео как в дневное, так и в ночное время. Благодаря встроенному микрофону, устройство способно записывать не только видео, но и звук, что открывает дополнительные возможности для мониторинга. Поддержка Wi-Fi позволяет легко интегрировать камеру в вашу существующую систему безопасности без лишних сложностей с прокладкой проводов. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает хранение большого объема записанных данных. Это позволяет обеспечить длительный срок автономного мониторинга без необходимости частого копирования данных. Эта видеокамера от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто ищет надежное, функциональное и простое в установке устройство видеонаблюдения, сочетающее в себе современные технологии и передовые функции.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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