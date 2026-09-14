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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727738
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
900

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU)

Эта уличная камера видеонаблюдения Xiaomi создана для надежной работы в любых условиях. Прочная купольная конструкция и высокая степень защиты IP66 позволяют не бояться дождя, пыли или мороза — устройство уверенно справляется с температурами от -30 до +60 °С. Благодаря 4-мегапиксельной матрице и разрешению 2560x1440, детали на записи останутся чёткими даже при сложном освещении, ведь цифровой WDR выравнивает яркие и тёмные участки кадра. Для быстрого подключения есть как Wi-Fi, так и порт RJ-45 — выбирайте, как удобно. Записывайте архив на карту microSD объёмом до 256 ГБ — места хватит для долгого хранения видео. Инфракрасная подсветка обеспечивает качественный обзор ночью. Белый корпус камеры гармонично впишется в любую архитектуру. Решение для тех, кто ищет стабильную защиту и превосходное качество съёмки на улице.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Эта уличная камера видеонаблюдения Xiaomi создана для надежной работы в любых условиях. Прочная купольная конструкция и высокая степень защиты IP66 позволяют не бояться дождя, пыли или мороза — устройство уверенно справляется с температурами от -30 до +60 °С. Благодаря 4-мегапиксельной матрице и разрешению 2560x1440, детали на записи останутся чёткими даже при сложном освещении, ведь цифровой WDR выравнивает яркие и тёмные участки кадра. Для быстрого подключения есть как Wi-Fi, так и порт RJ-45 — выбирайте, как удобно. Записывайте архив на карту microSD объёмом до 256 ГБ — места хватит для долгого хранения видео. Инфракрасная подсветка обеспечивает качественный обзор ночью. Белый корпус камеры гармонично впишется в любую архитектуру. Решение для тех, кто ищет стабильную защиту и превосходное качество съёмки на улице.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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