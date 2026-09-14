Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)
Разрешение UHD 8MP Разрешение камеры 3840х2160 дарит сверхчистое изображения в формате 4K благодаря 8-мегапиксельной матрице позволяет вам видеть все мельчайшие детали обстановки находясь вдали от дома. Физическая шторка Физическая защита вашей приватности. Когда камера не используется, вы можете включить физическую блокировку объектива с помощью смартфона. После включения объектив камеры повернется внутрь корпуса, чтобы обеспечить сохранение вашей конфиденциальности. Время активации для вашего удобства можно настроить через приложение. Цветное изображение при плохом освещении В режиме ultra-low light камера позволит получать полноцветное изображение даже в условиях низкой освещенности, увеличивая тем самым время, в течение которого вы сможете снимать цветные кадры. HDR Четкие изображения получаются даже при засвечивании или бликах. При включенном режиме HDR (high dynamic range) камера может делать четкие снимки даже при сильном освещении или сильном свете сзади сохраняя больше деталей. Распознание домашних животных Отправляет уведомление при обнаружении домашнего животного. Распознание детского плача Камера предупредит вас если обнаружит плач ребенка. Локальное отслеживание перемещений человека и домашних животных При обнаружении человека или домашнего животного камера начинает отслеживать их перемещение и немедленно отправляет вам уведомление. Панорама на 360° Камера оснащена двумя моторчиками, которые позволяют объективу гибко поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо на 360° по горизонтали и 110° по вертикали, что обеспечивает широкий обзор, не оставляя места для слепых зон в вашем доме. Интерком Вне зависимости от того, возникла ли чрезвычайная ситуация или вы просто скучаете по дому, встроенные в камеру мощные динамики обеспечат громкую и четкую двустороннюю голосовую связь
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитУличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитУличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)
-
В наличииЦена 4 680 руб.1170 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
-
В наличииЦена 4 690 руб. 6 810 руб.1173 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R11
-
В наличииЦена 4 720 руб.1180 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C230I(2.8mm)
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитВидеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 5 110 руб. 14 930 руб.1278 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)