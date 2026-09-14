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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727735
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
круглая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
472

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU)

Видеокамера Xiaomi — это надежное устройство для видеонаблюдения внутри помещений, идеально подходящее для обеспечения безопасности и контроля в вашем доме или офисе. Корпус камеры выполнен в стильном белом цвете и имеет круглую форму, что позволяет ей легко интегрироваться в любой интерьер. Камера оборудована высококачественной 6-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей съемку с разрешением 3200x1800 пикселей. Это гарантирует четкое и детализированное изображение, позволяя легко распознавать лица и объекты. В условиях низкой освещенности камера автоматически активирует ИК подсветку, обеспечивая качественное изображение даже в темноте. Для расширения возможностей записи видеокамера поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большое количество видеоматериалов без необходимости в постоянной очистке данных. Существенным преимуществом модели является наличие встроенного микрофона, который дает возможность записывать звук. Также видеокамера оснащена функцией цифрового WDR, что позволяет хорошо передавать контрастные сцены и уменьшать влияние освещения на качество изображения. Видеокамера поддерживает подключение Wi-Fi, что предоставляет возможность удаленного доступа и управления устройством через мобильное приложение. Это делает ее особенно удобной для использования, так как вы можете проверять состояние помещения в любое время и из любого места. Особо стоит отметить ее широкий диапазон рабочих температур — от -10 до +40 °С, что позволяет использовать камеру в различных климатических условиях внутри помещений. С весом всего 0,3 кг, камера легкая и проста в установке, не требуя дополнительных усилий и оборудования. Xiaomi продолжает радовать пользователей качественной электроникой, и эта видеокамера — прекрасное тому подтверждение.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
круглая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Xiaomi — это надежное устройство для видеонаблюдения внутри помещений, идеально подходящее для обеспечения безопасности и контроля в вашем доме или офисе. Корпус камеры выполнен в стильном белом цвете и имеет круглую форму, что позволяет ей легко интегрироваться в любой интерьер. Камера оборудована высококачественной 6-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей съемку с разрешением 3200x1800 пикселей. Это гарантирует четкое и детализированное изображение, позволяя легко распознавать лица и объекты. В условиях низкой освещенности камера автоматически активирует ИК подсветку, обеспечивая качественное изображение даже в темноте. Для расширения возможностей записи видеокамера поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большое количество видеоматериалов без необходимости в постоянной очистке данных. Существенным преимуществом модели является наличие встроенного микрофона, который дает возможность записывать звук. Также видеокамера оснащена функцией цифрового WDR, что позволяет хорошо передавать контрастные сцены и уменьшать влияние освещения на качество изображения. Видеокамера поддерживает подключение Wi-Fi, что предоставляет возможность удаленного доступа и управления устройством через мобильное приложение. Это делает ее особенно удобной для использования, так как вы можете проверять состояние помещения в любое время и из любого места. Особо стоит отметить ее широкий диапазон рабочих температур — от -10 до +40 °С, что позволяет использовать камеру в различных климатических условиях внутри помещений. С весом всего 0,3 кг, камера легкая и проста в установке, не требуя дополнительных усилий и оборудования. Xiaomi продолжает радовать пользователей качественной электроникой, и эта видеокамера — прекрасное тому подтверждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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