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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 16
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727734
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU)

Видеокамера Xiaomi представляет собой современное устройство видеонаблюдения, разработанное для надежного использования внутри помещений. Изящный белый корпус камеры выполнен в поворотной конструкции, обеспечивающей расширенный обзор и гибкость при установке. Камера оснащена мощной 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 2560x1440 пикселей, позволяя получать четкие и детализированные видеозаписи. Для удобства хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ. Вы можете быть уверены в бесперебойной работе камеры в широком диапазоне температур от -10 до +45 °C, что делает ее подходящей для использования в различных условиях. Функция Wi-Fi позволяет легко подключить устройство к существующей сети, предоставляя удаленный доступ к видео в любое время и в любом месте. Камера Xiaomi оснащена ИК-подсветкой, которая гарантирует качественное наблюдение даже в ночное время, а функция день/ночь автоматически адаптирует устройство под условия освещенности. Встроенный микрофон дополнительно записывает аудио, благодаря чему вы получаете полный контроль над охраняемой зоной. Общий вес устройства составляет всего 0,305 кг, что упрощает монтаж и настройку. Данная камера - идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание передовых технологий и надежности в одном устройстве.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Развернуть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Xiaomi представляет собой современное устройство видеонаблюдения, разработанное для надежного использования внутри помещений. Изящный белый корпус камеры выполнен в поворотной конструкции, обеспечивающей расширенный обзор и гибкость при установке. Камера оснащена мощной 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 2560x1440 пикселей, позволяя получать четкие и детализированные видеозаписи. Для удобства хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ. Вы можете быть уверены в бесперебойной работе камеры в широком диапазоне температур от -10 до +45 °C, что делает ее подходящей для использования в различных условиях. Функция Wi-Fi позволяет легко подключить устройство к существующей сети, предоставляя удаленный доступ к видео в любое время и в любом месте. Камера Xiaomi оснащена ИК-подсветкой, которая гарантирует качественное наблюдение даже в ночное время, а функция день/ночь автоматически адаптирует устройство под условия освещенности. Встроенный микрофон дополнительно записывает аудио, благодаря чему вы получаете полный контроль над охраняемой зоной. Общий вес устройства составляет всего 0,305 кг, что упрощает монтаж и настройку. Данная камера - идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание передовых технологий и надежности в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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