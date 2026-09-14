Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 Dual EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8755EU)
Видеокамера Xiaomi представляет собой современное устройство видеонаблюдения, разработанное для надежного использования внутри помещений. Изящный белый корпус камеры выполнен в поворотной конструкции, обеспечивающей расширенный обзор и гибкость при установке. Камера оснащена мощной 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 2560x1440 пикселей, позволяя получать четкие и детализированные видеозаписи. Для удобства хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ. Вы можете быть уверены в бесперебойной работе камеры в широком диапазоне температур от -10 до +45 °C, что делает ее подходящей для использования в различных условиях. Функция Wi-Fi позволяет легко подключить устройство к существующей сети, предоставляя удаленный доступ к видео в любое время и в любом месте. Камера Xiaomi оснащена ИК-подсветкой, которая гарантирует качественное наблюдение даже в ночное время, а функция день/ночь автоматически адаптирует устройство под условия освещенности. Встроенный микрофон дополнительно записывает аудио, благодаря чему вы получаете полный контроль над охраняемой зоной. Общий вес устройства составляет всего 0,305 кг, что упрощает монтаж и настройку. Данная камера - идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание передовых технологий и надежности в одном устройстве.
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