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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727732
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
415

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL)

Xiaomi Smart Camera C301 - компактная камера, которая записывает видео в высоком разрешении и отличается широким углом обзора благодаря поворотному механизму. Особенностью устройства является встроенная система безопасности, обеспечивающая конфиденциальность записей, а также поддержка двусторонней голосовой связи. Устройство имеет компактный размер, позволяющий удобно расположить его в любом месте, а также поддерживает как стандартный, так и перевёрнутый монтаж, что расширяет возможности размещения камеры.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Smart Camera C301 - компактная камера, которая записывает видео в высоком разрешении и отличается широким углом обзора благодаря поворотному механизму. Особенностью устройства является встроенная система безопасности, обеспечивающая конфиденциальность записей, а также поддержка двусторонней голосовой связи. Устройство имеет компактный размер, позволяющий удобно расположить его в любом месте, а также поддерживает как стандартный, так и перевёрнутый монтаж, что расширяет возможности размещения камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C301 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8683GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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