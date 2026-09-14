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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 16
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727731
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU)

Видеокамера Xiaomi — надёжный помощник для круглосуточного контроля дома или офиса. Благодаря степени защиты IP67 она не боится дождя и пыли, а значит, легко выдержит эксплуатацию на улице или в неблагоприятных условиях. Поворотный корпус обеспечивает широкий угол обзора, позволяя следить за всем происходящим без слепых зон. Высокое разрешение 2304x1296 пикселей и матрица 3 МПикс. дадут чёткую и детализированную картинку даже при слабом освещении, а ИК подсветка поможет видеть всё важное ночью. Встроенный микрофон — для записи звука вместе с видео. Цифровой WDR сгладит сложные участки с разной яркостью, чтобы вы не упустили детали. Храните записи на карте памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ: места хватит для долгого мониторинга. Компактный вес — всего 0,38 кг, а белый корпус лаконично впишется в любой интерьер или экстерьер. Работает при температуре от -10 до +40 °C, стабильно связывается через Wi-Fi.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Xiaomi — надёжный помощник для круглосуточного контроля дома или офиса. Благодаря степени защиты IP67 она не боится дождя и пыли, а значит, легко выдержит эксплуатацию на улице или в неблагоприятных условиях. Поворотный корпус обеспечивает широкий угол обзора, позволяя следить за всем происходящим без слепых зон. Высокое разрешение 2304x1296 пикселей и матрица 3 МПикс. дадут чёткую и детализированную картинку даже при слабом освещении, а ИК подсветка поможет видеть всё важное ночью. Встроенный микрофон — для записи звука вместе с видео. Цифровой WDR сгладит сложные участки с разной яркостью, чтобы вы не упустили детали. Храните записи на карте памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ: места хватит для долгого мониторинга. Компактный вес — всего 0,38 кг, а белый корпус лаконично впишется в любой интерьер или экстерьер. Работает при температуре от -10 до +40 °C, стабильно связывается через Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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