Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C300 Dual EU Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый/черный (BHR9166EU)
Видеокамера Xiaomi — надёжный помощник для круглосуточного контроля дома или офиса. Благодаря степени защиты IP67 она не боится дождя и пыли, а значит, легко выдержит эксплуатацию на улице или в неблагоприятных условиях. Поворотный корпус обеспечивает широкий угол обзора, позволяя следить за всем происходящим без слепых зон. Высокое разрешение 2304x1296 пикселей и матрица 3 МПикс. дадут чёткую и детализированную картинку даже при слабом освещении, а ИК подсветка поможет видеть всё важное ночью. Встроенный микрофон — для записи звука вместе с видео. Цифровой WDR сгладит сложные участки с разной яркостью, чтобы вы не упустили детали. Храните записи на карте памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ: места хватит для долгого мониторинга. Компактный вес — всего 0,38 кг, а белый корпус лаконично впишется в любой интерьер или экстерьер. Работает при температуре от -10 до +40 °C, стабильно связывается через Wi-Fi.
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