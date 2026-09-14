Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL)
Уличная видеокамера Xiaomi в стильном белом корпусе — сочетание надёжности и современных технологий. Благодаря цилиндрическому корпусу и степени защиты IP67 камера уверенно работает при любой погоде, не боится ни дождя, ни пыли, ни холода — исправно функционирует при температуре от -20 до +55 °С. Кристально чёткая картинка достигается за счёт 4-мегапиксельной матрицы и высокого разрешения 2560x1440 пикселей. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Благодаря ИК-подсветке камера не подведёт в темноте — видит до 10 метров даже ночью, а функция день/ночь и цифровой WDR обеспечивают качественное изображение в любых условиях освещения. Wi-Fi делает установку удобной и ненавязчивой, не требуя лишних кабелей. Для хранения видео предусмотрена поддержка карт памяти microSD объёмом до 256 ГБ, а значит вы всегда сможете пересмотреть нужные моменты. Отличный выбор для надёжного и чёткого контроля на улице.
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