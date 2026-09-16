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Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 727728
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Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние, 727728

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Уценка
Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Мощность, Вт
750
  • Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 1
  • Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 2
  • Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 3
  • Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 300 руб.  7 160 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727728
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние
4 300 руб. -40%
7 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/98/100/поддержание температуры °С
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х28
Вес, кг.
2.98

Описание товара Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая вмятина на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель, документация



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/98/100/поддержание температуры °С
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Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая вмятина на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель, документация


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - по цене 4300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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