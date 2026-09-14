Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Видеокамера D-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность в любых погодных условиях. Оснащенная прочным корпусом с высоким уровнем защиты IP66, эта камера устойчива к воздействию воды и пыли, что делает её идеальной для использования на открытом воздухе. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что позволяет легко интегрировать её в различные окружающие среды. Благодаря матрице в 4 мегапикселя и разрешению 2592x1520 пикселей, она обеспечивает четкое и детализированное изображение, что особенно важно для распознавания лиц и номеров автомобилей. Встроенная ИК подсветка, работающая на расстоянии до 30 метров, гарантирует хорошую видимость даже в условиях полной темноты. Технология аппаратного широкого динамического диапазона (WDR) позволяет получать качественное изображение при сложных контрастных условиях, например, при ярком освещении или в тенях. Поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ позволяет гибко настраивать хранение записанных данных. Камера также оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание по технологии Power over Ethernet (PoE), что упрощает процесс установки и эксплуатации, поскольку не требует прокладки дополнительного кабеля для питания. Рабочий температурный диапазон от -40 до +50 °C предоставляет универсальность использования в различных климатических условиях, а место установки — уличное, делает эту камеру отличным выбором для обеспечения безопасности на территории вашего дома или бизнеса. Бренд D-Link, известный своим качеством и надежностью, гарантирует долговечность и высокую производительность устройства.
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