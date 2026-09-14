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Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 9
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 10
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 11
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 12
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 13
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 14
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 15
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 16
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 17
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 18
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 19
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 20
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 21
Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 17
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 18
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 19
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 20
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 21
  • Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727720
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Видеокамера D-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность в любых погодных условиях. Оснащенная прочным корпусом с высоким уровнем защиты IP66, эта камера устойчива к воздействию воды и пыли, что делает её идеальной для использования на открытом воздухе. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что позволяет легко интегрировать её в различные окружающие среды. Благодаря матрице в 4 мегапикселя и разрешению 2592x1520 пикселей, она обеспечивает четкое и детализированное изображение, что особенно важно для распознавания лиц и номеров автомобилей. Встроенная ИК подсветка, работающая на расстоянии до 30 метров, гарантирует хорошую видимость даже в условиях полной темноты. Технология аппаратного широкого динамического диапазона (WDR) позволяет получать качественное изображение при сложных контрастных условиях, например, при ярком освещении или в тенях. Поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ позволяет гибко настраивать хранение записанных данных. Камера также оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание по технологии Power over Ethernet (PoE), что упрощает процесс установки и эксплуатации, поскольку не требует прокладки дополнительного кабеля для питания. Рабочий температурный диапазон от -40 до +50 °C предоставляет универсальность использования в различных климатических условиях, а место установки — уличное, делает эту камеру отличным выбором для обеспечения безопасности на территории вашего дома или бизнеса. Бренд D-Link, известный своим качеством и надежностью, гарантирует долговечность и высокую производительность устройства.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера D-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность в любых погодных условиях. Оснащенная прочным корпусом с высоким уровнем защиты IP66, эта камера устойчива к воздействию воды и пыли, что делает её идеальной для использования на открытом воздухе. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что позволяет легко интегрировать её в различные окружающие среды. Благодаря матрице в 4 мегапикселя и разрешению 2592x1520 пикселей, она обеспечивает четкое и детализированное изображение, что особенно важно для распознавания лиц и номеров автомобилей. Встроенная ИК подсветка, работающая на расстоянии до 30 метров, гарантирует хорошую видимость даже в условиях полной темноты. Технология аппаратного широкого динамического диапазона (WDR) позволяет получать качественное изображение при сложных контрастных условиях, например, при ярком освещении или в тенях. Поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ позволяет гибко настраивать хранение записанных данных. Камера также оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание по технологии Power over Ethernet (PoE), что упрощает процесс установки и эксплуатации, поскольку не требует прокладки дополнительного кабеля для питания. Рабочий температурный диапазон от -40 до +50 °C предоставляет универсальность использования в различных климатических условиях, а место установки — уличное, делает эту камеру отличным выбором для обеспечения безопасности на территории вашего дома или бизнеса. Бренд D-Link, известный своим качеством и надежностью, гарантирует долговечность и высокую производительность устройства.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP D-Link DCS-4714E/UPA/A1A 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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