Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние, 727691
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%540 руб. 829 руб.
В наличии
Код товара: 727691
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
540 руб. -35%
829 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Материал
высококачественный пластик
Питание
для динозавра AAA, для пульта AAA
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х9
Вес, г.
380
Описание товара Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, динозавр, пульт РУ
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Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Материал
высококачественный пластик
Питание
для динозавра AAA, для пульта AAA
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, динозавр, пульт РУ
Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - стоимость товара 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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