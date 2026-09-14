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Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В

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Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 1
Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 2
Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 3
Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 4
Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 5
Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 6
Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 1
  • Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 2
  • Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 3
  • Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 4
  • Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 5
  • Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 6
  • Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727684
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
12
Габариты
109x45x31 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
184

Описание товара Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В

Блоки питания Falcon Eye представляют собой надежное решение для использования в помещении, обеспечивая стабилизированное питание для ваших устройств. С выходным напряжением 12 В и максимальным током 2 А, этот блок питания идеально подходит для поддержки разнообразной техники и электроники, требующей стабильного электрического питания. Изготовленный в Китае, этот блок питания отличается прочным корпусом из легкого пластика, который обеспечивает долговечную защиту внутренних компонентов. Благодаря небольшому весу в 0,17 кг, он легко устанавливается и транспортируется, что делает его удобным в использовании в различных условиях. Блоки питания Falcon Eye сочетают в себе надежность, удобство и современный дизайн, обеспечивая оптимальное решение для ваших потребностей в электрическом питании.

Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
12
Габариты
109x45x31 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания Falcon Eye представляют собой надежное решение для использования в помещении, обеспечивая стабилизированное питание для ваших устройств. С выходным напряжением 12 В и максимальным током 2 А, этот блок питания идеально подходит для поддержки разнообразной техники и электроники, требующей стабильного электрического питания. Изготовленный в Китае, этот блок питания отличается прочным корпусом из легкого пластика, который обеспечивает долговечную защиту внутренних компонентов. Благодаря небольшому весу в 0,17 кг, он легко устанавливается и транспортируется, что делает его удобным в использовании в различных условиях. Блоки питания Falcon Eye сочетают в себе надежность, удобство и современный дизайн, обеспечивая оптимальное решение для ваших потребностей в электрическом питании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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