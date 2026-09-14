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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727684
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Описание товара Блок питания AC/DC Falcon Eye FE-12/20 12В
Блоки питания Falcon Eye представляют собой надежное решение для использования в помещении, обеспечивая стабилизированное питание для ваших устройств. С выходным напряжением 12 В и максимальным током 2 А, этот блок питания идеально подходит для поддержки разнообразной техники и электроники, требующей стабильного электрического питания.
Изготовленный в Китае, этот блок питания отличается прочным корпусом из легкого пластика, который обеспечивает долговечную защиту внутренних компонентов. Благодаря небольшому весу в 0,17 кг, он легко устанавливается и транспортируется, что делает его удобным в использовании в различных условиях.
Блоки питания Falcon Eye сочетают в себе надежность, удобство и современный дизайн, обеспечивая оптимальное решение для ваших потребностей в электрическом питании.
Блоки питания Falcon Eye представляют собой надежное решение для использования в помещении, обеспечивая стабилизированное питание для ваших устройств. С выходным напряжением 12 В и максимальным током 2 А, этот блок питания идеально подходит для поддержки разнообразной техники и электроники, требующей стабильного электрического питания.
Изготовленный в Китае, этот блок питания отличается прочным корпусом из легкого пластика, который обеспечивает долговечную защиту внутренних компонентов. Благодаря небольшому весу в 0,17 кг, он легко устанавливается и транспортируется, что делает его удобным в использовании в различных условиях.
Блоки питания Falcon Eye сочетают в себе надежность, удобство и современный дизайн, обеспечивая оптимальное решение для ваших потребностей в электрическом питании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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