Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор Makita — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых различных задач строительства и ремонта. Этот перфоратор оснащен удобной дополнительной рукояткой, что обеспечивает комфорт и безопасность в работе. Хранящийся в прочном кейсе, инструмент удобно транспортировать и хранить. Благодаря системе крепления бура SDS-Plus, замена насадок осуществляется быстро и легко, что экономит ваше время. С предохранительной муфтой вы можете быть уверены в защите от внезапных заклиниваний. Максимальная энергия удара составляет 3 Дж, что позволяет эффективно справляться с твердыми материалами. Вес устройства всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Перфоратор Makita поддерживает несколько режимов работы: сверление, долбление, а также функцию реверса, что повышает универсальность инструмента. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точность выполнения задач. Максимальные диаметры сверления составляют: - Дерево: до 32 мм - Металл: до 13 мм - Бетон: до 26 мм Этот перфоратор станет отличным помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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