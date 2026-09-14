Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo – это надежный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале. С весом всего 3,43 кг, она легко транспортируется и удобна в использовании. Дрель-шуруповерт оснащена двухскоростным режимом работы, что позволяет выбирать оптимальные параметры для различных задач. Максимальный крутящий момент составляет 34 Нм, обеспечивая высокую производительность при завинчивании и сверлении. Инструмент способен сверлить бетон с максимальным диаметром до 10 мм, дерево – до 18 мм, металл – до 10 мм, что делает его универсальным для различных строительных и ремонтных работ. Быстрозажимной патрон позволяет быстро и легко менять сверла и насадки, поддерживая диапазон от 1.5 до 10 мм. Аккумуляторный двигатель обеспечивает свободу перемещения без привязки к электрическим розеткам. Регулировка оборотов позволяет точно настроить скорость работы, а встроенный ударный механизм способствует более эффективному сверлению твердых материалов. Дрель-шуруповерт Metabo поставляется в удобном кейсе, обеспечивающем хранение и защиту инструмента во время транспортировки. С этим инструментом вы сможете выполнять широкий спектр задач с максимальной эффективностью и комфортом.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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