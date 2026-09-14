Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK)
Мышь проводная A4Tech Bloody W65 Max Mini [W65 MAX MINI STONE BLACK] имеет 7 программируемых кнопок, с помощью которых запускаются игровые профили и выполняются определенные действия во время игровых сражений. Выбранные пользователем настройки сохраняются во встроенной памяти, что исключает необходимость в повторном выборе при подключении к другому ПК или ноутбуку. Светодиодный сенсор MAX BC3332-A 12K с регулируемым разрешением обеспечивает точное наведение курсора. A4Tech Bloody W65 Max Mini [W65 MAX MINI STONE BLACK] поддерживает регулировку высоты отрыва, при которой датчик перестает считывать поверхность и останавливается курсор. Для геймеров подходит значение 1-2 мм. Интегрированная RGB-подсветка выделяет манипулятор среди другой периферии. Форма черного пластикового корпуса учитывает анатомические особенности правой ладони. Накладка из комплекта предупреждает проскальзывание руки. Подключение к телевизору, ПК, ноутбуку осуществляется через 1.8-метровый USB-кабель. Тканевая оплетка не допускает спутывание и появление заломов.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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