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Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK)

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Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 9
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 10
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 11
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 12
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 13
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 14
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 15
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 16
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 17
Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 15
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 16
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 17
  • Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727568
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
70x39x129
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK)

Мышь проводная A4Tech Bloody W65 Max Mini [W65 MAX MINI STONE BLACK] имеет 7 программируемых кнопок, с помощью которых запускаются игровые профили и выполняются определенные действия во время игровых сражений. Выбранные пользователем настройки сохраняются во встроенной памяти, что исключает необходимость в повторном выборе при подключении к другому ПК или ноутбуку. Светодиодный сенсор MAX BC3332-A 12K с регулируемым разрешением обеспечивает точное наведение курсора. A4Tech Bloody W65 Max Mini [W65 MAX MINI STONE BLACK] поддерживает регулировку высоты отрыва, при которой датчик перестает считывать поверхность и останавливается курсор. Для геймеров подходит значение 1-2 мм. Интегрированная RGB-подсветка выделяет манипулятор среди другой периферии. Форма черного пластикового корпуса учитывает анатомические особенности правой ладони. Накладка из комплекта предупреждает проскальзывание руки. Подключение к телевизору, ПК, ноутбуку осуществляется через 1.8-метровый USB-кабель. Тканевая оплетка не допускает спутывание и появление заломов.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W65 Max Mini черный (W65 MAX MINI STONE BLACK)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
70x39x129
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody W65 Max Mini [W65 MAX MINI STONE BLACK] имеет 7 программируемых кнопок, с помощью которых запускаются игровые профили и выполняются определенные действия во время игровых сражений. Выбранные пользователем настройки сохраняются во встроенной памяти, что исключает необходимость в повторном выборе при подключении к другому ПК или ноутбуку. Светодиодный сенсор MAX BC3332-A 12K с регулируемым разрешением обеспечивает точное наведение курсора. A4Tech Bloody W65 Max Mini [W65 MAX MINI STONE BLACK] поддерживает регулировку высоты отрыва, при которой датчик перестает считывать поверхность и останавливается курсор. Для геймеров подходит значение 1-2 мм. Интегрированная RGB-подсветка выделяет манипулятор среди другой периферии. Форма черного пластикового корпуса учитывает анатомические особенности правой ладони. Накладка из комплекта предупреждает проскальзывание руки. Подключение к телевизору, ПК, ноутбуку осуществляется через 1.8-метровый USB-кабель. Тканевая оплетка не допускает спутывание и появление заломов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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