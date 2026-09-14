Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED)
Мышь A4TECH — идеальный выбор для геймеров и тех, кто ценит универсальность и качество. Эта стильная мышь выполнена в бело-красной цветовой гамме и предназначена для правшей, обеспечивая эргономичный хват и комфортное использование. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 20000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость при движениях. Она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, предоставляя максимальную гибкость при использовании. Мышь легко подключается через радиоканал или с помощью интерфейса USB Type-C, что облегчает её использование с различными устройствами. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над игрой или рабочим процессом. Источник питания — встроенный аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы без необходимости частой подзарядки. С массой всего 70 грамм, эта мышь легка и удобна в управлении, что важно для длительных сессий игры или работы. Изготовленная в Китае, мышь A4TECH сочетает в себе качество и надежность, подтверждая репутацию бренда в мире компьютерных периферийных устройств.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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