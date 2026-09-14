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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED)

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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 9
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 10
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 11
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 12
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 13
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 14
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 15
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 16
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 17
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 18
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 19
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 20
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 21
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 22
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 23
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 24
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 25
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 26
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 27
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 28
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 29
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 30
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 31
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 32
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 33
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 34
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 35
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 36
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 37
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 38
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 39
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 40
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 41
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 42
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
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  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 19
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 20
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 21
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 22
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 23
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 24
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 25
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 26
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 27
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 28
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 29
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 30
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 31
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 32
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 33
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 34
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 35
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 36
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 37
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 38
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 39
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 40
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 41
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 42
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727560
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
465

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED)

Мышь A4TECH — идеальный выбор для геймеров и тех, кто ценит универсальность и качество. Эта стильная мышь выполнена в бело-красной цветовой гамме и предназначена для правшей, обеспечивая эргономичный хват и комфортное использование. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 20000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость при движениях. Она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, предоставляя максимальную гибкость при использовании. Мышь легко подключается через радиоканал или с помощью интерфейса USB Type-C, что облегчает её использование с различными устройствами. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над игрой или рабочим процессом. Источник питания — встроенный аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы без необходимости частой подзарядки. С массой всего 70 грамм, эта мышь легка и удобна в управлении, что важно для длительных сессий игры или работы. Изготовленная в Китае, мышь A4TECH сочетает в себе качество и надежность, подтверждая репутацию бренда в мире компьютерных периферийных устройств.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo белый/красный (R72 ULTRA DUO PIXELS RED)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — идеальный выбор для геймеров и тех, кто ценит универсальность и качество. Эта стильная мышь выполнена в бело-красной цветовой гамме и предназначена для правшей, обеспечивая эргономичный хват и комфортное использование. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 20000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость при движениях. Она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, предоставляя максимальную гибкость при использовании. Мышь легко подключается через радиоканал или с помощью интерфейса USB Type-C, что облегчает её использование с различными устройствами. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над игрой или рабочим процессом. Источник питания — встроенный аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы без необходимости частой подзарядки. С массой всего 70 грамм, эта мышь легка и удобна в управлении, что важно для длительных сессий игры или работы. Изготовленная в Китае, мышь A4TECH сочетает в себе качество и надежность, подтверждая репутацию бренда в мире компьютерных периферийных устройств.
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