Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE))
Мышь A4Tech — это универсальное устройство, идеально подходящее для широкого спектра задач. С её помощью вы сможете комфортно работать, заниматься дизайном или наслаждаться играми. Эта проводная модель имеет длину кабеля 1,5 метра, что обеспечивает свободу движений, не перепутываясь и не мешаясь на рабочем столе. Эргономичный дизайн предназначен специально для правой руки, обеспечивая комфорт и стабильность даже при длительном использовании. Бежевый цвет корпуса добавляет стильный и сдержанный вид, который подойдет к любому интерьеру. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость, позволяя вам выполнять даже самые точные команды с легкостью. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную связь без задержек. Одной из ключевых особенностей этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют работать в тишине, не беспокоя окружающих. С весом всего 98 грамм, она лёгкая и удобная в использовании. Эта мышь от A4Tech сочетает в себе функциональность, стиль и комфорт, делая её отличным выбором для любых пользователей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB12 черный
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитМышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Redragon Gainer оптика
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНабор мышь+коврик Redragon M601WL
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитМышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)
-
В наличииЦена 940 руб. 1 400 руб.235 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитМышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитМышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE))