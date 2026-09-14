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Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE))

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Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE)) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727542
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
167

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE))

Мышь A4Tech — это универсальное устройство, идеально подходящее для широкого спектра задач. С её помощью вы сможете комфортно работать, заниматься дизайном или наслаждаться играми. Эта проводная модель имеет длину кабеля 1,5 метра, что обеспечивает свободу движений, не перепутываясь и не мешаясь на рабочем столе. Эргономичный дизайн предназначен специально для правой руки, обеспечивая комфорт и стабильность даже при длительном использовании. Бежевый цвет корпуса добавляет стильный и сдержанный вид, который подойдет к любому интерьеру. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость, позволяя вам выполнять даже самые точные команды с легкостью. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную связь без задержек. Одной из ключевых особенностей этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют работать в тишине, не беспокоя окружающих. С весом всего 98 грамм, она лёгкая и удобная в использовании. Эта мышь от A4Tech сочетает в себе функциональность, стиль и комфорт, делая её отличным выбором для любых пользователей.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air бежевый (FM45S AIR USB (CREAM BEIGE))




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это универсальное устройство, идеально подходящее для широкого спектра задач. С её помощью вы сможете комфортно работать, заниматься дизайном или наслаждаться играми. Эта проводная модель имеет длину кабеля 1,5 метра, что обеспечивает свободу движений, не перепутываясь и не мешаясь на рабочем столе. Эргономичный дизайн предназначен специально для правой руки, обеспечивая комфорт и стабильность даже при длительном использовании. Бежевый цвет корпуса добавляет стильный и сдержанный вид, который подойдет к любому интерьеру. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость, позволяя вам выполнять даже самые точные команды с легкостью. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную связь без задержек. Одной из ключевых особенностей этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют работать в тишине, не беспокоя окружающих. С весом всего 98 грамм, она лёгкая и удобная в использовании. Эта мышь от A4Tech сочетает в себе функциональность, стиль и комфорт, делая её отличным выбором для любых пользователей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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