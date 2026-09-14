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Ноутбук 15.6" IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук 15.6" IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001)

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Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 2
Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 3
Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 4
Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 5
Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 6
Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 7
Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire AL15-33P-32EH
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 1
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 2
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 3
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 4
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 5
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 6
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 7
  • Ноутбук 15.6&quot; IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727522
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire AL15-33P-32EH
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х3
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук 15.6" IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001)

Представляем вашему вниманию ноутбук Acer – сочетание функциональности и стиля в одном устройстве. Этот ноутбук идеально подходит для выполнения ежедневных задач и работы с мультимедиа благодаря своему мощному железу и эргономичному дизайну. ### Основные характеристики: - **Диагональ экрана:** 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающая четкое и яркое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и точную передачу цветов, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. - **Процессор:** Быстродействующий Intel N Series с частотой 1,9 ГГц и 8 ядрами позволяет эффективно выполнять многозадачные операции. Этот процессор удовлетворит требования как для повседневной работы, так и для более требовательных программ. - **Оперативная память:** 8 Гб, что делает работу системы быстрой и отзывчивой, поддерживая дополнительные приложения и плавный многозадачный процесс. - **Накопитель:** Вместительный SSD объемом 512 Гб обеспечивает значительное хранение данных и мгновенную загрузку системы и приложений. - **Версия Bluetooth:** Поддержка версии 5.0 позволяет быстро подключаться к устройствам и аксессуарам, обеспечивая стабильное соединение. - **Вес:** С весом всего 1,43 кг ноутбук Acer легко переносить, что делает его идеальным для использования в дороге или на работе. - **Материал корпуса:** Пластиковый корпус придает устройству современный и стильный вид, сохраняя при этом прочность и легкость. - **Операционная система:** Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки предпочитаемой платформы. - **Частота обновления экрана:** 60 Гц, что гарантирует плавное движение и стабильное изображение без разрывов и задержек. Этот ноутбук от Acer станет вашим надежным помощником в решении повседневных задач, обеспечивая высокую производительность и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire AL15-33P-32EH
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию ноутбук Acer – сочетание функциональности и стиля в одном устройстве. Этот ноутбук идеально подходит для выполнения ежедневных задач и работы с мультимедиа благодаря своему мощному железу и эргономичному дизайну. ### Основные характеристики: - **Диагональ экрана:** 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающая четкое и яркое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и точную передачу цветов, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. - **Процессор:** Быстродействующий Intel N Series с частотой 1,9 ГГц и 8 ядрами позволяет эффективно выполнять многозадачные операции. Этот процессор удовлетворит требования как для повседневной работы, так и для более требовательных программ. - **Оперативная память:** 8 Гб, что делает работу системы быстрой и отзывчивой, поддерживая дополнительные приложения и плавный многозадачный процесс. - **Накопитель:** Вместительный SSD объемом 512 Гб обеспечивает значительное хранение данных и мгновенную загрузку системы и приложений. - **Версия Bluetooth:** Поддержка версии 5.0 позволяет быстро подключаться к устройствам и аксессуарам, обеспечивая стабильное соединение. - **Вес:** С весом всего 1,43 кг ноутбук Acer легко переносить, что делает его идеальным для использования в дороге или на работе. - **Материал корпуса:** Пластиковый корпус придает устройству современный и стильный вид, сохраняя при этом прочность и легкость. - **Операционная система:** Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки предпочитаемой платформы. - **Частота обновления экрана:** 60 Гц, что гарантирует плавное движение и стабильное изображение без разрывов и задержек. Этот ноутбук от Acer станет вашим надежным помощником в решении повседневных задач, обеспечивая высокую производительность и комфорт.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук 15.6" IPS FHD Acer Aspire AL15-33P-32EH silver (NX.D2MER.001) - данный товар вы можете купить по цене 40180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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