Ноутбук Asus 15.6" IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus 15.6" IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300)
Asus представляет вашему вниманию универсальный ноутбук, который идеально подойдет как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Этот лэптоп выполнен в стильном черном цвете и оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. За качественную и насыщенную картинку отвечает матрица IPS, которая обеспечивает отличные углы обзора и естественную цветопередачу, а частота обновления 60 Гц позволяет просматривать контент с комфортом. Под капотом этого ноутбука установлен энергоэффективный процессор от Intel, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти типа LPDDR4 обеспечивает высокую производительность системы, необходимую для работы в многозадачном режиме. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics позволяет использовать устройство для повседневных задач, обработки текстов, просмотра видео и игр с невысокими системными требованиями. Особенностью ноутбука является удобная клавиатура с подсветкой, что делает работу в условиях недостаточного освещения более комфортной. Корпус устройства изготовлен из пластика, что обеспечивает легкость и мобильность при повседневной эксплуатации. Для подключения периферийных устройств можно воспользоваться доступным портом USB 2.0. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора и возможность установить предпочтительную ОС. Asus сочетает в себе современные технологии и надежность, делая работу с ноутбуком комфортной и продуктивной.
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