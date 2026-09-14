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Ноутбук Asus 15.6" IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus 15.6" IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300)

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Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 1
Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 2
Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 3
Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 4
Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 5
Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 6
Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 7
Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus E1504TA
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 1
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 2
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 3
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 4
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 5
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 6
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 7
  • Ноутбук Asus 15.6&quot; IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727521
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus E1504TA
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х3
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus 15.6" IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300)

Asus представляет вашему вниманию универсальный ноутбук, который идеально подойдет как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Этот лэптоп выполнен в стильном черном цвете и оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. За качественную и насыщенную картинку отвечает матрица IPS, которая обеспечивает отличные углы обзора и естественную цветопередачу, а частота обновления 60 Гц позволяет просматривать контент с комфортом. Под капотом этого ноутбука установлен энергоэффективный процессор от Intel, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти типа LPDDR4 обеспечивает высокую производительность системы, необходимую для работы в многозадачном режиме. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics позволяет использовать устройство для повседневных задач, обработки текстов, просмотра видео и игр с невысокими системными требованиями. Особенностью ноутбука является удобная клавиатура с подсветкой, что делает работу в условиях недостаточного освещения более комфортной. Корпус устройства изготовлен из пластика, что обеспечивает легкость и мобильность при повседневной эксплуатации. Для подключения периферийных устройств можно воспользоваться доступным портом USB 2.0. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора и возможность установить предпочтительную ОС. Asus сочетает в себе современные технологии и надежность, делая работу с ноутбуком комфортной и продуктивной.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus 15.6" IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus E1504TA
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет вашему вниманию универсальный ноутбук, который идеально подойдет как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Этот лэптоп выполнен в стильном черном цвете и оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. За качественную и насыщенную картинку отвечает матрица IPS, которая обеспечивает отличные углы обзора и естественную цветопередачу, а частота обновления 60 Гц позволяет просматривать контент с комфортом. Под капотом этого ноутбука установлен энергоэффективный процессор от Intel, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти типа LPDDR4 обеспечивает высокую производительность системы, необходимую для работы в многозадачном режиме. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics позволяет использовать устройство для повседневных задач, обработки текстов, просмотра видео и игр с невысокими системными требованиями. Особенностью ноутбука является удобная клавиатура с подсветкой, что делает работу в условиях недостаточного освещения более комфортной. Корпус устройства изготовлен из пластика, что обеспечивает легкость и мобильность при повседневной эксплуатации. Для подключения периферийных устройств можно воспользоваться доступным портом USB 2.0. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора и возможность установить предпочтительную ОС. Asus сочетает в себе современные технологии и надежность, делая работу с ноутбуком комфортной и продуктивной.
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Отзывы


Ноутбук Asus 15.6" IPS FHD E1504TA-BQ082 black (90NB1542-M00300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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