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OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка

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OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Nightmare Before Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727394
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087312879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Nightmare Before Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture, Opening, This Is Halloween, Jack's Lament, Doctor Finklestein / In The Forest, What's This?, Town Meeting Song, Jack And Sally Montage, Jack's Obsession, Kidnap The Sandy Claws, Making Christmas, Nabbed, Oogie Boogie's Song, Sally's Song, Christmas Eve Montage, Poor Jack, To The Rescue, Finale / Reprise, Closing, End Title
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка

Дэнни Эльфман написал музыку и слова для песен, прозвучавших в музыкальном анимационном фильме Тима Бертона Кошмар перед Рождеством (1993). Саундтрек был выпущен в 1993 году и включает 10 оригинальных песен, в том числе "This Is Halloween", "What's This?" и "Kidnap the Sandy Claws". Саундтрек также включает партитуру, написанную Эльфманом, в которой звучит главная тема фильма и различные другие инструментальные композиции. Саундтрек имел коммерческий и критический успех, и с тех пор стал классикой праздничного кино. Работа Эльфмана над музыкой и партитурой фильма принесла ему номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую оригинальную партитуру, а также номинацию на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню к фильму "Кошмар перед Рождеством (This Is Halloween)". Релиз на Picture Disc. Дэ?ниел Ро?берт «Дэ?нни» Э?льфман (англ. Daniel Robert «Danny» Elfman; род. 29 мая 1953, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский музыкант-инструменталист и композитор, автор музыки ко многим голливудским фильмам. Постоянный автор музыки к фильмам своего друга режиссёра Тима Бёртона; кроме того, часто сотрудничал с Сэмом Рэйми. Бывший вокалист нью-вейв-группы Oingo Boingo. Четырёхкратный номинант на премию «Оскар» (2004, 2009, дважды в 1998). Обладатель премий «Грэмми» и «Эмми» (за музыку к культовому мультсериалу «Симпсоны»), шестикратный обладатель премии «Сатурн» и многократный номинант на BAFTA и «Золотой глобус».



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087312879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Nightmare Before Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture, Opening, This Is Halloween, Jack's Lament, Doctor Finklestein / In The Forest, What's This?, Town Meeting Song, Jack And Sally Montage, Jack's Obsession, Kidnap The Sandy Claws, Making Christmas, Nabbed, Oogie Boogie's Song, Sally's Song, Christmas Eve Montage, Poor Jack, To The Rescue, Finale / Reprise, Closing, End Title
Версия издания
picture, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Дэнни Эльфман написал музыку и слова для песен, прозвучавших в музыкальном анимационном фильме Тима Бертона Кошмар перед Рождеством (1993). Саундтрек был выпущен в 1993 году и включает 10 оригинальных песен, в том числе "This Is Halloween", "What's This?" и "Kidnap the Sandy Claws". Саундтрек также включает партитуру, написанную Эльфманом, в которой звучит главная тема фильма и различные другие инструментальные композиции. Саундтрек имел коммерческий и критический успех, и с тех пор стал классикой праздничного кино. Работа Эльфмана над музыкой и партитурой фильма принесла ему номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую оригинальную партитуру, а также номинацию на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню к фильму "Кошмар перед Рождеством (This Is Halloween)". Релиз на Picture Disc. Дэ?ниел Ро?берт «Дэ?нни» Э?льфман (англ. Daniel Robert «Danny» Elfman; род. 29 мая 1953, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский музыкант-инструменталист и композитор, автор музыки ко многим голливудским фильмам. Постоянный автор музыки к фильмам своего друга режиссёра Тима Бёртона; кроме того, часто сотрудничал с Сэмом Рэйми. Бывший вокалист нью-вейв-группы Oingo Boingo. Четырёхкратный номинант на премию «Оскар» (2004, 2009, дважды в 1998). Обладатель премий «Грэмми» и «Эмми» (за музыку к культовому мультсериалу «Симпсоны»), шестикратный обладатель премии «Сатурн» и многократный номинант на BAFTA и «Золотой глобус».


Теги товара: Кинематограф
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