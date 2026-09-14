OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка
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Описание товара OST - The Nightmare Before Christmas (Picture) (0050087312879) виниловая пластинка
Дэнни Эльфман написал музыку и слова для песен, прозвучавших в музыкальном анимационном фильме Тима Бертона Кошмар перед Рождеством (1993). Саундтрек был выпущен в 1993 году и включает 10 оригинальных песен, в том числе "This Is Halloween", "What's This?" и "Kidnap the Sandy Claws". Саундтрек также включает партитуру, написанную Эльфманом, в которой звучит главная тема фильма и различные другие инструментальные композиции. Саундтрек имел коммерческий и критический успех, и с тех пор стал классикой праздничного кино. Работа Эльфмана над музыкой и партитурой фильма принесла ему номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую оригинальную партитуру, а также номинацию на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню к фильму "Кошмар перед Рождеством (This Is Halloween)". Релиз на Picture Disc. Дэ?ниел Ро?берт «Дэ?нни» Э?льфман (англ. Daniel Robert «Danny» Elfman; род. 29 мая 1953, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский музыкант-инструменталист и композитор, автор музыки ко многим голливудским фильмам. Постоянный автор музыки к фильмам своего друга режиссёра Тима Бёртона; кроме того, часто сотрудничал с Сэмом Рэйми. Бывший вокалист нью-вейв-группы Oingo Boingo. Четырёхкратный номинант на премию «Оскар» (2004, 2009, дважды в 1998). Обладатель премий «Грэмми» и «Эмми» (за музыку к культовому мультсериалу «Симпсоны»), шестикратный обладатель премии «Сатурн» и многократный номинант на BAFTA и «Золотой глобус».
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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