Top.Mail.Ru
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 8
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 9
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727371
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69x109
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
330

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige

Путешествуйте без лишних хлопот, взяв с собой кабель для быстрого зарядного устройства USB Type C мощностью 22,5 Вт. Наслаждайтесь более удобной зарядкой электронных устройств и блока питания. Кабель оснащен мультизащитой для обеспечения безопасности: защитой от перезаряда, защитой от высокой температуры, защитой от короткого замыкания. Соответствует международным авиационным стандартам и безопасен для перевозки в самолете.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69x109
Описание
Путешествуйте без лишних хлопот, взяв с собой кабель для быстрого зарядного устройства USB Type C мощностью 22,5 Вт. Наслаждайтесь более удобной зарядкой электронных устройств и блока питания. Кабель оснащен мультизащитой для обеспечения безопасности: защитой от перезаряда, защитой от высокой температуры, защитой от короткого замыкания. Соответствует международным авиационным стандартам и безопасен для перевозки в самолете.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Beige - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...