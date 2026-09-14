Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Gray
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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727369
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Характеристики
Бренд
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69x109 мм
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
330
Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Gray
Путешествуйте без лишних хлопот, взяв с собой кабель для быстрого зарядного устройства USB Type C мощностью 22,5 Вт. Наслаждайтесь более удобной зарядкой электронных устройств и блока питания. Кабель оснащен мультизащитой для обеспечения безопасности: защитой от перезаряда, защитой от высокой температуры, защитой от короткого замыкания. Соответствует международным авиационным стандартам и безопасен для перевозки в самолете.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69x109 мм
Путешествуйте без лишних хлопот, взяв с собой кабель для быстрого зарядного устройства USB Type C мощностью 22,5 Вт. Наслаждайтесь более удобной зарядкой электронных устройств и блока питания. Кабель оснащен мультизащитой для обеспечения безопасности: защитой от перезаряда, защитой от высокой температуры, защитой от короткого замыкания. Соответствует международным авиационным стандартам и безопасен для перевозки в самолете.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
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