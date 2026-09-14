Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh GL

Высокопроизводительный внешний аккумулятор с ёмкостью 25 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки до трёх устройств одновременно. Первый USB Type-C порт обеспечивает мощность до 140 Вт, что достаточно для зарядки ноутбуков, а дисплей на корпусе показывает точный уровень заряда. Прозрачный корпус и удобная система зарядки делают его стильным и практичным решением для пользователей, нуждающихся в быстрой и эффективной зарядке гаджетов. Внешний аккумулятор Xiaomi Powerbank 25000 212W Мощный внешний аккумулятор с уникальным прозрачным дизайном и поддержкой быстрой зарядки. Оснащён тремя портами, включая два USB Type-C (140 Вт и 45 Вт) и USB Type-A (120 Вт), он позволяет заряжать до трёх устройств одновременно. С ёмкостью 25 000 мАч (номинальная — 14 000 мАч) и удобным дисплеем для отображения уровня заряда, пауэрбанк обеспечивает быструю зарядку ноутбуков и смартфонов. Xiaomi заявляет, что он способен зарядить Xiaomi 14 Pro до 100% всего за 20 минут, делая его незаменимым спутником для современных пользователей. Прозрачный корпус Xiaomi Powerbank 25000 212W удивляет не только своей мощностью, но и дизайном, который нетипичен для продукции компании. Прозрачный корпус позволяет заглянуть внутрь устройства и ощутить всю технологичность процесса зарядки. Этот подход к дизайну не просто декоративен, но и подчёркивает внимание к деталям и эстетическую привлекательность устройства, которое, несмотря на свою техническую направленность, легко станет частью вашего стиля. Встроенный дисплея Большинство пауэрбанков оснащены простыми светодиодами для индикации уровня заряда, но Xiaomi делает шаг вперёд. Xiaomi Powerbank 25000 212W получил дисплей, который отображает точное значение оставшегося заряда в процентах. Этот нюанс добавляет удобства при использовании устройства, обеспечивая вам полный контроль над процессом зарядки, независимо от обстоятельств. С ёмкостью 25 000 мАч, Xiaomi Powerbank 25000 212W предоставляет внушительный запас энергии, которого хватит на несколько полных циклов зарядки смартфона. Хотя фактическая номинальная ёмкость составляет 14 000 мАч, этого более чем достаточно для современного пользователя. Независимо от того, находитесь ли вы в длительном путешествии или в офисе, этот пауэрбанк станет вашим надёжным источником энергии на каждый день. Этот пауэрбанк оснащен тремя портами, каждый из которых предназначен для разных устройств. Первый USB Type-C поддерживает мощность до 140 Вт и протокол Power Delivery 3.1, что позволяет быстро заряжать даже ноутбуки, такие как MacBook Pro. Второй USB Type-C обеспечивает мощность до 45 Вт для более компактных устройств, а порт USB Type-A выдаёт до 120 Вт, что делает пауэрбанк универсальным решением для зарядки целого спектра девайсов. Xiaomi Powerbank 25000 212W не просто мощный, но и многозадачный. Благодаря трём портам вы сможете заряжать одновременно три устройства. При этом они будут получать максимальную мощность в 120, 65 и 27 Вт соответственно, что гарантирует быструю и эффективную зарядку. Такое решение отлично подойдёт для пользователей, которым необходимо поддерживать в работе несколько гаджетов одновременно, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Особое внимание стоит уделить поддержке быстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить смартфон Xiaomi 14 Pro всего за 20 минут. Эта невероятная скорость делает Xiaomi Powerbank 25000 212W незаменимым спутником в любой ситуации, когда вам нужно быстро восстановить уровень заряда ваших устройств, не жертвуя при этом временем и эффективностью.