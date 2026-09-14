Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727267
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
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