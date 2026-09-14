Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
5100
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727200
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммерная головка, плечевой ремень
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
79.4
Ширина скашивания (max), см
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
5100
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х28х26
Вес, кг.
5.6
Описание товара Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546
Садовый триммер Ryobi — компактный помощник для аккуратного и эффективного ухода за участком. Легкий вес 4,7 кг делает работу с ним комфортной даже при длительном использовании. Прямая штанга обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам, а D-образная ручка удобно ложится в руку, сохраняя контроль над каждым движением. Аккумуляторный двигатель работает на тихом уровне шума 79,4 дБ — можно косить, не беспокоя окружающих. Благодаря верхнему расположению двигателя и ширине скашивания 33 см, вы быстро справитесь с газоном и сложными участками. Высокие обороты 5100 об/мин гарантируют чистый и ровный срез.
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Теги товара: Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммерная головка, плечевой ремень
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
79.4
Ширина скашивания (max), см
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
5100
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
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Страна производитель
Китай
Садовый триммер Ryobi — компактный помощник для аккуратного и эффективного ухода за участком. Легкий вес 4,7 кг делает работу с ним комфортной даже при длительном использовании. Прямая штанга обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам, а D-образная ручка удобно ложится в руку, сохраняя контроль над каждым движением. Аккумуляторный двигатель работает на тихом уровне шума 79,4 дБ — можно косить, не беспокоя окружающих. Благодаря верхнему расположению двигателя и ширине скашивания 33 см, вы быстро справитесь с газоном и сложными участками. Высокие обороты 5100 об/мин гарантируют чистый и ровный срез.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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