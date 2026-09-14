Top.Mail.Ru
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 1
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 2
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 3
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 4
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 5
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 6
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 7
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 8
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 9
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 10
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 11
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 12
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 13
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 14
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 15
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 16
Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
электрический
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 1
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 2
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 3
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 4
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 5
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 6
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 7
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 8
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 9
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 10
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 11
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 12
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 13
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 14
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 15
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 16
  • Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727199
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
головка триммерная, документация, нож, ранцевый ремень
Особенности
малошумность
Тип двигателя
электрический
Емкость аккумулятора, А*ч
0.0026
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
93.5
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.28х0.18
Вес, кг.
7.25

Описание товара Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619

Триммер аккумуляторный Ryobi OBC1820B станет вашим эффективным помощником в деле ухода за газоном. Инструмент оснащен 200-миллиметровым ножом, который подходит для кошения кустарника. Есть и 1.6-миллиметровая леска, обеспечивающая ширину обработки, равную 300 мм. Двигатель триммера расположен сверху: такое техническое решение способствует более высокому уровню надежности. U-образная ручка порадует удобством хвата пользователя любого пола и возраста. Ручку можно складывать и регулировать по высоте. Имеется защитный кожух. Триммер Ryobi OBC1820B можно использовать в любом, даже самом отдаленном уголке участка, ведь подключение к сети не требуется. Модель получает питание от 18-вольтового аккумулятора, емкость которого равна 4 А·ч. Батарея относится к литий-ионному типу, не имея эффекта памяти. Следует учитывать, что аккумулятор приобретается дополнительно: в комплекте его нет. В комплектацию инструмента входят нож, шпулька, плечевой ремень и руководство по эксплуатации. Масса корпуса триммера составляет 4.7 кг.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
головка триммерная, документация, нож, ранцевый ремень
Особенности
малошумность
Тип двигателя
электрический
Емкость аккумулятора, А*ч
0.0026
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
93.5
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
верхнее
Развернуть
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер аккумуляторный Ryobi OBC1820B станет вашим эффективным помощником в деле ухода за газоном. Инструмент оснащен 200-миллиметровым ножом, который подходит для кошения кустарника. Есть и 1.6-миллиметровая леска, обеспечивающая ширину обработки, равную 300 мм. Двигатель триммера расположен сверху: такое техническое решение способствует более высокому уровню надежности. U-образная ручка порадует удобством хвата пользователя любого пола и возраста. Ручку можно складывать и регулировать по высоте. Имеется защитный кожух. Триммер Ryobi OBC1820B можно использовать в любом, даже самом отдаленном уголке участка, ведь подключение к сети не требуется. Модель получает питание от 18-вольтового аккумулятора, емкость которого равна 4 А·ч. Батарея относится к литий-ионному типу, не имея эффекта памяти. Следует учитывать, что аккумулятор приобретается дополнительно: в комплекте его нет. В комплектацию инструмента входят нож, шпулька, плечевой ремень и руководство по эксплуатации. Масса корпуса триммера составляет 4.7 кг.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...