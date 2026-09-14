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Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 9
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 10
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 11
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 11
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб. 
Начислим 1116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром
18 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
инструкция - 1 шт. , смеситель - 1 шт. , эксцентрики - 2 шт. , гарантийный талон - 1 шт. , паспорт изделия - 1 шт. , крепежный комплект - 1 шт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром

Смеситель для ванны и душа AM.PM Func - экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM.PM. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis. Точная инженерия для вашего комфорта: благодаря увеличенному диапазону хода ручки управление температурой воды стало ещё удобнее и плавнее. Керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления Скрытый аэратор смешивает поток воды с воздухом, снижая расход и предотвращая разбрызгивание



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
инструкция - 1 шт. , смеситель - 1 шт. , эксцентрики - 2 шт. , гарантийный талон - 1 шт. , паспорт изделия - 1 шт. , крепежный комплект - 1 шт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для ванны и душа AM.PM Func - экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM.PM. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis. Точная инженерия для вашего комфорта: благодаря увеличенному диапазону хода ручки управление температурой воды стало ещё удобнее и плавнее. Керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления Скрытый аэратор смешивает поток воды с воздухом, снижая расход и предотвращая разбрызгивание


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром - стоимость товара 18590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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