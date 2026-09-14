Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727179
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1200 мм.
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Бренд
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1200 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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