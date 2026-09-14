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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный

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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 9
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 890 руб. 
Начислим 1794 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный
29 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; эксцентрики; декоративные маталлические чашки; инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х14х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы технологичные материалы и продуманные детали которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того чтобы радовать вас каждый день.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; эксцентрики; декоративные маталлические чашки; инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы технологичные материалы и продуманные детали которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того чтобы радовать вас каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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