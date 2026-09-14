Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы технологичные материалы и продуманные детали которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того чтобы радовать вас каждый день.
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