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Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром

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Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 1
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 2
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 3
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 4
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 5
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 6
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 7
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 8
Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 1
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 2
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 3
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 4
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 5
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 6
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 7
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 8
  • Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727175
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
Смеситель; Встроенная внутренняя часть; Декоративные тарелки; Инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.35

Описание товара Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром

Новинка в коллекции X-Joy встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Элегантная цилиндрическая форм и удобная ручка-стик станет дизайнерским решением для вашей ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, смесители X-Joy стали первыми по-настоящему дизайнерскими продуктами в самом доступном ценовом сегменте. Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм, разработанный специально для AM.PM, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Легкость монтажа, как внутренней, так и наружной части



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72600, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
Смеситель; Встроенная внутренняя часть; Декоративные тарелки; Инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
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Страна производитель
Германия
Описание
Новинка в коллекции X-Joy встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Элегантная цилиндрическая форм и удобная ручка-стик станет дизайнерским решением для вашей ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, смесители X-Joy стали первыми по-настоящему дизайнерскими продуктами в самом доступном ценовом сегменте. Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм, разработанный специально для AM.PM, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Легкость монтажа, как внутренней, так и наружной части


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Доставка
Отзывы


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