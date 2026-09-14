Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым набором AM.PM X-Joy F85A90100, хром
Стильное универсальное решение для ванной комнаты — качественный смеситель для ванны и душа с длинным поворотным изливом с душевым набором. Универсальный длинный излив позволяет использовать смеситель как для ванны, так и для рядом стоящей раковины. Функциональный держатель для ручного душа на два положения добавит удобства использования. Душевой шланг длиной 150 см позволит наслаждаться душем даже высокому человеку. Максимум функций за разумную плату в одном изделии. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.
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