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Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12)

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Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 1
Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 2
Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 3
Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 4
Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 5
Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 6
Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
12
  • Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 1
  • Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 2
  • Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 3
  • Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 4
  • Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 5
  • Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 6
  • Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал
алюминий/сталь
Длина, мм
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12)

Алюминиевые заклепки Зубр Профессионал 4.8х12 мм, 50 шт. 313106-48-12 используются при проведении ремонтных и строительных работ. Позволяют увеличить скорость выполнения монтажных работ. Бортики дают возможность производить герметичное соединение. Заклепки отличаются прочностью, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.



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Отзывы о товаре Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал
алюминий/сталь
Длина, мм
12
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевые заклепки Зубр Профессионал 4.8х12 мм, 50 шт. 313106-48-12 используются при проведении ремонтных и строительных работ. Позволяют увеличить скорость выполнения монтажных работ. Бортики дают возможность производить герметичное соединение. Заклепки отличаются прочностью, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (313106-48-12) - купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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