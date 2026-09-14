Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10
Заклепочник для резьбовых заклепок Gigant двуручный M3-M10 GHR-10 служит для быстрого и удобного скрепления между собой различных материалов при помощи заклепок с резьбой. Простое управление - рычажная система увеличивает усилие, достаточное для вращения заклепки в металлическом профиле. Заклепочник изготовлен из качественных материалов, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. Рукоятки не скользят в ладонях и имеют специальный профиль для надежного хвата. Инструмент подходит для стальных и алюминиевых заклепок. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Также в комплекте есть ключ для удобного и быстрого обслуживания изделия. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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