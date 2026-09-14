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Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10

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Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 1
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 2
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 3
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 4
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 5
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 6
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 7
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 8
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 9
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 10
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 1
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 2
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 3
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 4
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 5
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 6
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 7
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 8
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 9
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 10
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727073
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Зеклепочник; Упаковка; Насадки М3, М4, М5, М6, М8, М10; Ключ.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
M3-M10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х4
Вес, г.
780

Описание товара Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10

Заклепочник для резьбовых заклепок Gigant двуручный M3-M10 GHR-10 служит для быстрого и удобного скрепления между собой различных материалов при помощи заклепок с резьбой. Простое управление - рычажная система увеличивает усилие, достаточное для вращения заклепки в металлическом профиле. Заклепочник изготовлен из качественных материалов, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. Рукоятки не скользят в ладонях и имеют специальный профиль для надежного хвата. Инструмент подходит для стальных и алюминиевых заклепок. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Также в комплекте есть ключ для удобного и быстрого обслуживания изделия. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant M3-M10 GHR-10




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Зеклепочник; Упаковка; Насадки М3, М4, М5, М6, М8, М10; Ключ.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
M3-M10
Страна производитель
Китай
Описание
Заклепочник для резьбовых заклепок Gigant двуручный M3-M10 GHR-10 служит для быстрого и удобного скрепления между собой различных материалов при помощи заклепок с резьбой. Простое управление - рычажная система увеличивает усилие, достаточное для вращения заклепки в металлическом профиле. Заклепочник изготовлен из качественных материалов, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. Рукоятки не скользят в ладонях и имеют специальный профиль для надежного хвата. Инструмент подходит для стальных и алюминиевых заклепок. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Также в комплекте есть ключ для удобного и быстрого обслуживания изделия. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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