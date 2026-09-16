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Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка

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Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка - фото 1
Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
Off The Record
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка - фото 1
  • Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404158814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
Off The Record
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
YoYoYo Intro, Venice, Imafan, Los Gatos, Sweet Stuff, Battleships, Away, Dark Parks, Awaze, News Feed, Braddas, Gnu Blue, Technology, Boom Bapped, Prime, Strikes Again, Choo Choo, The Beat Up, What A Life, Lake Shore Drive Five
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка

Makaya McCraven — американский барабанщик, продюсер и композитор, известный сочетанием джаза с элементами хип?хопа, соула и электронной музыки

Отзывы о товаре Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404158814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
Off The Record
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
YoYoYo Intro, Venice, Imafan, Los Gatos, Sweet Stuff, Battleships, Away, Dark Parks, Awaze, News Feed, Braddas, Gnu Blue, Technology, Boom Bapped, Prime, Strikes Again, Choo Choo, The Beat Up, What A Life, Lake Shore Drive Five
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Makaya McCraven — американский барабанщик, продюсер и композитор, известный сочетанием джаза с элементами хип?хопа, соула и электронной музыки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Makaya McCraven - Off The Record (0191404158814) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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