John Lee Hooker - It Serve You Right To Suffer (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207733) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
It Serve You Right To Suffer
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 727059
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6 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475207733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
It Serve You Right To Suffer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shake It Baby, Country Boy, Bottle Up & Go, You're Wrong, Sugar Mama, Decoration Day, Money
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lee Hooker - It Serve You Right To Suffer (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207733) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shake It Baby, Country Boy, Bottle Up & Go, You're Wrong, Sugar Mama, Decoration Day, Money
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475207733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
It Serve You Right To Suffer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shake It Baby, Country Boy, Bottle Up & Go, You're Wrong, Sugar Mama, Decoration Day, Money
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shake It Baby, Country Boy, Bottle Up & Go, You're Wrong, Sugar Mama, Decoration Day, Money
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John Lee Hooker - It Serve You Right To Suffer (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207733) виниловая пластинка - купить по цене 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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